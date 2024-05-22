EGM polis tayin sonuçları: Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

Polis tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyuruyu bekleyen polislerin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl komiser, başkomiser ve emniyet müdürü gibi terfiler, EGM tarafından yapılıyor. POLNET sistemi üzerinden yapılacak açıklama sonrasında, polis tayinleri ile şark (doğu) görevi atamalarıda belli olacak. İşte, EGM polis tayin sonuçlarında son bilgiler...



2024 POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



2024 yılı polis atama ve tayinlerini bekleyen adaylar, yapılacak duyuruya odaklandı. Geçtiğimiz yıl tayin ve atama süreci haziran ayında tamamlanmıştı.



2024 polis tayinlerinin de mayıs-haziran aylarında yapılması bekleniyor.



POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



EGM tarafından açıklanan polis tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.



Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.