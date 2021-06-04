Ehliyet, kimlik ve pasaport işlemlerinde 'normalleşme' yoğunluğu

Ehliyet, kimlik ve pasaport işlemlerinin yapıldığı nüfus müdürlükleri, kademeli normalleşmenin başlaması, yurtdışı seyahatlere izin çıkması nedeniyle artan talebi karşılayamaz durumda. Sadece randevu ekranının açılması için bile günlerce beklemek gerekiyor. Yetkililer yoğunluğu, bayram tatilinin uzunluğu, corona virüs temaslı personelin raporlu olması ve esnek çalışma nedeniyle birçok personelin işe gelmemesine bağlıyor.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre bir yetkili, “Bilindiği gibi, bayram tatilinin uzun olması, esnek çalışma sebebiyle çoğu personelin izinli olması, yurtdışı uçuşların açılması ve spor müsabakaları nedeniyle yurtdışına gidişlerin artması gibi durumlar göz önüne alındığında, yaşanan bu durum normal görünüyor” dedi.

Randevu alamayanlar ise seslerini internet sitelerine yaptıkları şikayetlerle duyurmaya çalışıyor:

"İKİ HAFTADIR RANDEVU ALAMADIM"



Mehtap: Pasaport için randevu almam lazım en acilinden. Tam 2 haftadır randevu arıyorum. Sabah akşam siteyi yenilemekten, 199’u aramaktan bıktım, usandım. O kadar kötü işliyor ki sistem. Randevuların yüzde 100’ü dolu.



Sare: Kimliğimi kaybettim, kayıp ilanı verdim fakat günlerdir randevu alamıyorum. Önemli işlerim için ihtiyacım var fakat hiçbir şekilde boş alan bulamıyorum. Sabah akşam giriyorum randevu sistemine. Hiçbir şekilde ne bana yakın olan ne de bana uzak olan hiçbir nüfus dairesinden randevu bulamıyorum. Acil ihtiyacım var kimliğime.



Nil: 1.5 aydır ehliyet için randevu alamıyorum. Arıyorum telefonda müzik dinletiyorlar. Bir çözüm bulunmalı buna.



"EVLENİYORUM AMA KİMLİKLERİM ESKİ"



Eda: Evlilik nedeniyle kimlik ve pasaporttaki soyadımın değişmesi lazım, 7 Nisan’dan beri randevu almaya çalışıyorum. Haziranda düğünüm olacak. Gideceğim, randevusuz almayacaklar. Lütfen artık çözümünü bulun.



Zeynep: Sürücü belgesi için nüfus müdürlüğünden randevu almaya çalışıyorum. Bir aydır sabah akşam bakmama rağmen her ilçenin doluluk oranı yüzde 100. Bu nasıl oluyor anlamıyorum. Telefonla arıyorum yine olmuyor. Lütfen bu hizmete bir çözüm bulun.



"EHLİYET DOSYAM HAZIR"



Ümran: Ben ehliyet dosyamı 2 aydır elime almışım fakat nüfus müdürlüklerine başvurdum elim boş kaldı. ‘Randevulu alıyoruz’ diyorlar ama randevu alamıyoruz. Nasıl alabiliriz, başka nereden başvurabiliriz randevu sistemine? Lütfen şikâyetimi görün.



Şehriban: Uzun süredir nüfus müdürlüğü için randevu almak istiyorum. Her seferinde randevular dolu. Aylardır işlemlerimi gerçekleştiremiyorum. İkametgâh değişikliği yapmak istiyorum, bunun yüzünden ne istediğim okula kayıt olabiliyorum açık lise ne de ehliyet sınavına girebiliyorum. Aylardır bu randevu sistemi böyle dolu.

TAPU'DA DA AYNI YOĞUNLUK

TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde de aynı yoğunluk var. İşte bazı yakınmalar:



Zafer: Web tapu diye bir sistem yapmış devlet ama kimse randevu alamıyor. Eskiden gider tapuya başvuru yapardık satışımız olurdu o gün içinde. Son 1 aydır kimse randevu alamıyor. İnsanlar artık noterlerden satış yapmaya başladılar.

Berkay: Bir aydır tapu girişi yapamıyoruz bu sorunu artık çözün. İnsanlar mağdur oluyor.



Süleyman: Vatandaşlar bu konuda çok mağdur. Web tapu üzerinde yapılan randevu işlemlerine randevu yanıtı gelmiyor. Aynı gün gelmesi lazım. 1 hafta oldu başvuruyu yapalı halen randevu yanıtı beklemekteyim.



Gözde: Tapu işlemleri için randevu almak çok zor. Bir ay sonraya randevu alınabiliyor. Bir ay sonrası için randevu aldık, gittik. Bina yönetim planı almamız gerekiyor. İşlem için ücret ödenmesi gerekiyor. Bunun için de telefona şifre geleceği söylendi. 45 gün geçmesine rağmen bir şifre ulaşmadı. Bildirmek için gittiğimizde randevumuz olmadığı için içeri almıyorlar. Bu şifre hiç ulaşmazsa ne yapacağız? Bu kadar gün gelmemesi normal mi?