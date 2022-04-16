Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı

Haberler - İHA 16.04.2022 - 06:00
Bursa İnegöl'de bulunan İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde sınav görevlisi, ehliyet sınavına giren H.F. isimli şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi.
Şahsı inceleyen görevli, üzerine kurulu düzeneği gördü. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.F.'nin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda 2 adet kulak içi kulaklık, 1 adet wifi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi.
Şüphelinin kulaklarında bulunan ‘böcek’ cımbız yardımıyla çıkartıldı. Şüpheli hastanedeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.