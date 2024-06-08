Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Edirne'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün yaya geçidinde çarptığı yaya ağır yaralandı.

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki İsmail Topçu'ya, 21 yaşındaki Cihan A.'nın kullandığı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralanırken, ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri ağır yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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