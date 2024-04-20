Ehliyetsiz sürücü genç Sefa’yı hayattan kopardı

Samsun’un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.B’nin kullandığı otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Sefa Şerif Efe yaşamını yitirdi.

Ehliyetsiz sürücü genç Sefa’yı hayattan kopardı

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’da ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosikletli Sefa Şerif Efe, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009’uncu sokakta meydana geldi.

Ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe’nin kullandığı motosiklete, ardından da elektrik direğine çarptı.

Ehliyetsiz sürücü genç Sefa’yı hayattan kopardı - 1

Kazada, Sefa Şerif Efe yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Efe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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