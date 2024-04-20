Ehliyetsiz sürücü genç Sefa’yı hayattan kopardı

Kazada, Sefa Şerif Efe yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Efe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Otomobil sürücüsü M.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.