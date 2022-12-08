Ek gelir vaadiyle kandırdılar: 185 bin TL kredi çektirdikleri engelli genci dolandırdılar

İstanbul Maltepe'de mesajlaşma uygulması üzerinden engelli bir genç dolandırıcıların yeni kurbanı oldu. 185 bin TL kredi çekip dolandırıcıların hesabına yatıran genç, karakola gidirek şikayetçi oldu.

Cep telefonuna gelen ‘ek gelir' vaadli mesajda bulunan linke tıklayan Adem Turan (30) isimli engeli vatandaş, sanal ortam üzerinden kimliği belirlenemeyen bir şüpheliyle konuşmaya başladı.

Şüpheli şahıs ya da şahıslar, engelli gence bir sanal alışveriş sitesi üzerinden satış yaparak para kazanacağını ve belirtilen miktardaki ücretleri geri alacağı koşuluyla yönlendirdiği hesaba para yatırmasını istedi.

BANKADAN KREDİ ÇEKTİ

Turan, şüphelilerin istediği miktarı karşılamak için maaş müşterisi olduğu bankadan 8 günde toplamda 185 bin lira kredi çekti.

Sanal ortam üzerinden şüphelilerin hesabına parayı yatırmasının ardından geri dönüş alamayan Turan, durumu ailesiyle paylaştı. Çocuklarının dolandırıldığını anlayan aile karakola giderek şikayetçi oldu.



"AİLEMİN BORCU VARDI YARDIM ETMEK İSTEDİM"

Turan, yaşanan olay hakkında ailesinin borcu olduğunu ve yardım etmek istediğini dile getirdi.

"İnternet üzerinden satış yaparak para kazanabileceğimi söyledi" diyerek yaşadığı olayı aktaran Turan, dolandırıcıların parayı yatırdıktan sonra iade edileceğini söylediğini dile getirdi.



"BU BORCU ÖDEMESİ İÇİN YEMEDEN İÇMEDEN 4 SENE ÇALIŞMASI LAZIM"

Şüphelilerin yakalanmasını isteyen anne Fatma Turan, karakola giderek şikayetçi olduklarını söyledi. "Oğlumu dolandıranların yakalanmasını istiyoruz. Bankaya 185 bin lira borçlu olduk. Bu borcu ödemesi için yemeden içmeden 4 sene çalışması lazım" diyen anne Turan, oğlunun 8 kez kredi çektiğini söyledi.