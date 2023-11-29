Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi ne zaman son?

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksiti için ödeme süresi yakın zaman içinde sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan duyuruda, ek MTV'nin ikinci taksiti için ödeme süresinin sona ereceği tarih hatırlatıldı.



İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?



Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.



Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.



ÖDEME NASIL YAPILACAK?



Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.



EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?



Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.



Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

