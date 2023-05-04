Ekmeğin içinden kemik çıktı

Tekirdağ'da bir marketten alınan ekmeğin içinden kemik parçası çıktı. Ekmeği aldığı yere götüren vatandaş ise işletme sahibinin "Olabilir, kemik de çıkar, kıl da çıkar, gayet normal." sözleriyle karşılaştı.

Ekmeğin içinden kemik çıktı

'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir bakkaldan satın alınan ekmeğin içinden çıktı.

Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bakkaldan alan F.G., akşam yemeğinde ekmeğin yanında duran cismin, eşi E.G.’nin fark etmesi üzerine kemik olduğunu anladı.

F.G. isimli vatandaş, ekmeği aldığı işletmeye gittiğinde ise işletmecinin özür dilemek ve muhatap fırına bilgi vermek yerine iddiaya göre "Olabilir, kemik de çıkar, kıl da çıkar, gayet normal." sözüyle karşılaştı.

Ekmeğin içinden kemik çıktı - 1

Bu durum karşısında çözümü zabıtaya mail atmakta ve Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi vermekte bulan vatandaş, “Yediğimiz ekmeğin hangi şartlarda üretildiğini kimler kontrol ediyor bilmiyorum ama bu ekmekleri satanların tavır ve sorumlulukları da aynen üretenler gibi olmalı.” diyerek tepki gösterdi.

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