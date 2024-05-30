"Ekmek almaya kim gitsin" kavgasında ağabeyini öldürdü

Adana'da marketten ekmek almaya gitme konusunda çıkan kavgada ağabeyini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Anne ise şikayetçi olmayarak çocuklarının uyuşturucu madde kullandığını dile getirdi.

"Ekmek almaya kim gitsin" kavgasında ağabeyini öldürdü

Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde birlikte kaldıkları evde 24 Şubat'ta ağabeyi Sinan Ş.'yi (28) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Selahattin Ş. (26) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın aynı evde kaldığı ağabeyinden markete gidip ekmek almasını istemesi nedeniyle kardeşler arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

EKMEK ALMA KAVGASI

Selahattin Ş.'nin ağabeyine "Yemek hazır, git ekmek al" dediği, bunu reddeden Sinan Ş.'nin "Ben almam, git sen al" diye karşılık verdiği belirtilen iddianamede, bu tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Selahattin Ş.'nin ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

Sanığın "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

"KORKUTMAK AMACIYLA SALLADIM"

Sanık, iddianamedeki savunmasında, bıçağı ilk olarak ağabeyinin tuttuğunu öne sürerek, "Ağabeyim kavga sırasında bıçağı bana doğru salladı. Bıçağı yere attıktan sonra elime aldım ve korkutmak amacıyla salladım." ifadelerini kullandı.

Anne H.Ş. ise çocuklarının uyuşturucu kullandığını iddia ederek, "Oğullarımın bana kötü davranması nedeniyle akrabamın evinde kalıyordum. Sanıktan şikayetçi değilim." şeklinde beyanda bulundu.

Selahattin Ş.'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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