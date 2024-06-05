Ekmek dağıtım aracı alev alev yandı

Konya’da bir ekmek dağıtım kamyonetinde yangın çıktı.
Kulu’dan Ömeranlı Mahallesi’ne ekmek götüren Deniz A. yönetimindeki 42 M 4949 plakalı kamyonette, saat 08.00 sıralarında Konya-Ankara Karayolu 140’ncı kilometre üzerinde yangın çıktı.
Motordan çıkan alevleri fark eden Deniz A., kamyoneti emniyet şeridine park edip, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
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