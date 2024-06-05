Ekmek dağıtım aracı alev alev yandı

Konya’nın Kulu ilçesinde seyir halindeki ekmek dağıtım kamyonetinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı araç, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Ekmek dağıtım aracı alev alev yandı

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’da bir ekmek dağıtım kamyonetinde çıktı.

Kulu’dan Ömeranlı Mahallesi’ne ekmek götüren Deniz A. yönetimindeki 42 M 4949 plakalı kamyonette, saat 08.00 sıralarında Konya-Ankara Karayolu 140’ncı kilometre üzerinde yangın çıktı.

Motordan çıkan alevleri fark eden Deniz A., kamyoneti emniyet şeridine park edip, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekmek dağıtım aracı alev alev yandı - 1

Alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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