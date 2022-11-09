Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA HABERİ: "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi
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Bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan gözaltına alınan  Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın adliyeye sevk edildiği bildirildi. 

CİHAN KOLİVAR NE DEMİŞTİ?

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor'' demişti.

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