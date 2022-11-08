Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cihan Kolivar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatı üzerine şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



CİHAN KOLİVAR NE DEMİŞTİ?



Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor'' demişti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN KOLİVAR'A TEPKİ



Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ekmek ile ilgili sözlerinin nefret söylemi olduğunu belirtti.



Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir.''