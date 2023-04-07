Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakim karşısına çıktı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın yargılanmasına başlandı.



İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Cihan Kolivar ve avukatı katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın celse arasında dilekçe sunarak davaya katılma talebinde bulunduğu bildirildi.



Duruşmada savunma yapan sanık Kolivar, ekmek fırınlarının imar yasasına göre küçük sanayi bölgelerinde açılabileceğine ilişkin düzenleme olduğunu ancak İstanbul'da yasa dışı bölgelere doğalgaz bağlatılarak bazı ilçe belediyeleri tarafından kaçak fırın açılmasına müsaade edildiğini ileri sürdü.

"SÜRE KISITLI OLDUĞU İÇİN YETERİNCE İFADE EDEMEDİM"

Bayrampaşa Belediyesinin önceden kaçak fırınlara müsaade etmediğini ancak son dönemde müsaade ettiğini öne süren sanık Kolivar, "Esenler ve Fatih ilçelerinin belediye başkanları bu konuda dikkatli davrandılar, ruhsatsız fırın açılmasına müsaade etmediler. Bunları daha önce dile getirmiştim, canlı yayında anlatmak istediğim oydu. Süre kısıtlı olduğu için kendimi yeterince ifade edemedim." dedi.

"BEN POLİTİKACI DEĞİLİM Kİ..."



Sanık Kolivar, Türk milletini aşağılama gibi bir kastının olmadığını, toplum ve millet kavramlarının farklı anlamlar ifade ettiğini belirterek, "Kafama silah dayasalar Türk milletine hakaret etmem. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem söz konusu olamaz, ben de Kasımpaşa'da büyüdüm, Cumhurbaşkanı'nı ve ailesini tanırım. Ben politikacı değilim ki niye hakaret edeyim? O gün onları açıklayınca herkes bizi CHP'li sandı, benim partiyle işim yok, CHP bana dar gelir." sözlerini kullandı.



Kolivar, sosyal medya paylaşımındaki "Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmemişti." ifadesine ilişkin ise ilçe belediyelerinde ruhsatsız faaliyette bulunan ve bu faaliyetlere izin veren memurları kast ettiğini iddia etti.



Sanık avukatı Bilge Çiftçi, müvekkilinin konuşmalarının cımbızlanarak bir kısmının öne çıkarıldığını, mahkemeye sundukları dosyada konuşmanın öncesine ve sonrasına ait görüntülerin yer aldığını kaydetti.



Sanığın dava konusu paylaşımları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türk milletini aşağılamadığının anlaşılacağını dile getiren avukat Çiftçi, müvekkilinin amacının sağlıklı ekmek üretimi yapmak ve fiyat istikrarını sağlanmak olduğunu ifade ederek beraatini talep etti.

