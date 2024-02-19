EKPSS kura (tercih) sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM EKPSS kura sonuçları sorgulama)

EKPSS kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, kamuda memur olarak atanmayı bekleyen engelli vatandaşlar tarafından sorgulanıyordu. Merakla beklenen kura sonuçları açıklandı. Kura sonuçlarına göre kamuya 2 bin 392 engelli ataması yapılacak. Peki, EKPSS kura sonuçları nasıl sorgulanır?

EKPSS kura (tercih) sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM EKPSS kura sonuçları sorgulama)

2024 kuralarında bekleyiş sona erdi ve kura sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklanan EKPSS kura sonuçları, kamuya atanmayı bekleyen engelli adayları tarafından sorgulanıyor. Peki, EKPSS kura sonuçlarınasıl sorgulanır?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2024-EKPSS/Kura İle Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Şubat 2024 tarihinde saat 15.29’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr  adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKPSS kura (tercih) sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM EKPSS kura sonuçları sorgulama) - 1

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKPSS KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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