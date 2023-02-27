EKPSS taban ve tavan puanları ÖSYM tarafından paylaşıldı: Lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları

EKPSS 2023 yerleştirme sonuçlarına göre 50 bin 623 kişi tercih yaptı. 2 bin 179 kişi yerleşirken 108 boş kontenjan kaldı.

EKPSS TAVAN VE TABAN PUANLAR

2023-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

2023-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)

2023-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

