EKPSS taban ve tavan puanları ÖSYM tarafından paylaşıldı: Lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları

2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. ÖSYM EKPSS 2023 yerleştirme sonuçları ardından sayısal verileri de paylaştı.
EKPSS 2023 yerleştirme sonuçlarına göre 50 bin 623 kişi tercih yaptı. 2 bin 179 kişi yerleşirken 108 boş kontenjan kaldı.
EKPSS TAVAN VE TABAN PUANLAR
2023-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)
2023-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)
2023-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)