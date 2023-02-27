EKPSS taban ve tavan puanları ÖSYM tarafından paylaşıldı: Lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları

EKPSS sonuçları ardından 2023 taban ve tavan puanları gündeme geldi. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı kullanılacak. İşte EKPSS lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları

EKPSS taban ve tavan puanları ÖSYM tarafından paylaşıldı: Lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları

2023-/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. EKPSS 2023 yerleştirme sonuçları ardından sayısal verileri de paylaştı. 

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