EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasında

ENGELLİ MEMUR ALIMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Engelli memur alımlarıyla ilgili açıklama geçtğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan gelmişti.



Sürece ilişkin bilgi veren Yanık, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.



2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.