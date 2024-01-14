EKPSS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya devam ediyor. İşte, 2024 EKPSS tercihlerinde son tarih...



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?



EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.



Tercih işlemleri, 19 Ocak Cuma saat 23.59'da sona erecek.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi.



BAKAN GÖKTAŞ DUYURMUŞTU



2024 yılı bütçesi görüşmeleri ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yılda yapılacak atamalarla ilgili konuşmuştu. Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.