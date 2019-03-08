CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.



"ANNELERİN EŞİT OLDUĞU BİR İSTANBUL İNŞA EDECEĞİZ"



İmamoğlu, "Kadim İstanbul'da 250 bin okuma yazma bilmeyen 15 yaş üstü insan var. Bunun da yüzde 85'i kadın. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ndeyiz. Ben hangi kadınların bu gününü kutluyorum biliyor musunuz? Bu şehirde çocuklarını yetiştiremez, çocuklarının ihtiyaçlarını gideremez durumdaki emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bizim bunu tersine çevirmemiz lazım. Hangi ilçede oturursa otursun Bakırköy'deki, Beşiktaş'taki, Kadıköy'deki, Esenler'deki, Bağcılar'daki çocuklarımızın annelerini eşitlediğimiz bir İstanbul inşa etmeliyiz. O zaman bu şehir mutlu ve keyifli bir şehir olur. O zaman biz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü anca o zaman kutlayabiliriz. Birbirimizi aldatmayalım. Bu ülkeye dair verileri söylediğim zaman bana kızıyorlar. Diyorlar ki önüne verdiler bir kağıt okuyor, okuyalım o zaman. 2005 yılında kadın eşitliği sıralamasında dünyada 105. sıradaydık, şimdi 131. sıradayız, gerilemişiz. 26 sıra yukarı çıkmadık, aşağı indik. Bu ülkede ve şehirde kadınlar çalışmıyor. Kadının hayata katılmadığı bir toplumda refah, mutluluk ve zenginlik yakalama şansınız yoktur" ifadelerini kullandı.

"KADINLAR 8 MART'TA KEYİF YAPACAK"



"Bu şehre göç eden kadınları hayata katmak gerek" diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi'nde yüzde 3 seviyesinde üst yönetimlerde kadınlar çalışıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi'nde seçildiğimizde, ben bunun sözünü veriyorum, kendi belediyemde bu şansı elde ettim, burada da göreceksiniz en az yüzde 40'lara kadar kadınların Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma oranlarını yükselteceğiz. Kadınlar Büyükşehir Belediyesi'nde çalışacak. Bütün belediyelerin buna dikkat etmesi lazım. Cinsiyete dayalı iş sözleşmesi yapıyoruz. 4 yıldır Beylikdüzü Belediyesi'ndeyim, 3 yıldır bugün kadınların izin günü, ben izin verdim kardeşim. Kadınlar keyif yapacak. Aynı şey Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğimde de geçerli, çalışanlara da seslenmek istiyorum, tek bir çalışanımızın ekmeğine dokunmayacağız. Bir söz daha vereyim 8 Mart'ta Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlarının da tatil günü olacak. Erkekler kadınlardan biraz daha fazla çalışacak.''

"KADINLAR EVİNE EKMEK GÖTÜREBİLMELİ"



İmamoğlu, program sonrasında Sancaktepe'de bulunan bir tekstil firması çalışanlarıyla bir araya geldi. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da 10 kadının 7'si çalışmıyor. Siz o çalışan 3 kişiden birisiniz, bu çok önemli bir şey. Evinin bütçesine katkı sunamayan kadın sayısı artarsa, o şehirde fakirlik artar. Dolayısıyla, kadınların evine ekmek götürmesi lazım. Kadınlar ile birlikte İstanbul'u alıp, her yere ücretsiz gitmeleri için kart vereceğim. Anneler için bu önemli. Sizin bütçenize katkı sunmak istiyorum, Aynı zamanda 18-25 yaş arası kadınlara da indirimli kart vereceğiz. Kadın sağlığı merkezlerini İstanbul'da yaygınlaştıracağız. Kadınların çocuklarını kreşe vermelerini sağlayacağız, anneler gönül rahatlığı ile çalışabilsinler diye. Tüm bunları içeren bir süreç hazırlıyoruz. Kadınların çalışması çok önemli, kadınların mutlu olması benim için çok önemli. Kadınların şehirde güvenle gezebilmesi de benim için önemli. Emeğinize sağlık, ekmeğinize kazanıyorsunuz. Evinize benden ve Özgen Nama'dan selam götürün.''

Burada çalışan kadınların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan İmamoğlu, karanfil dağıttı.