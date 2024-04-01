Ekrem İmamoğlu yeniden İBB Başkanı seçildi

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 1 milyon oy farkla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.



İmamoğlu, Saraçhane'de yaptığı konuşmasında "16 milyon kazandı. 16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Biliyorsuunuz değil mi. Bizim olduğumuz yerde öteki yok. İstanbul'a hayırlı olsun. İstanbul'a, bütün insanlarımıza hayırlı olsun." dedi.



İmamoğlu 2019'da iptal edilen lk seçimde 13 bin, yenilenen seçimde ise 800 bin oy farkla kazanmıştı. Bu seçimde oy oranını 200 bin daha da arttırdı. CHP'de 2019'daki 14 olan ilçe belediyesi sayısını neredeyse 2 katına çıkardı.



Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz ilçeleri Ak Parti'den CHP'ye geçti.



Seçim sonuçlarını da değerlendiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Bizler şunu anladık. Siz istanbul olarak bize dediniz ki İstanbul'da israf dönemi bitti. Temelli kapandı. Tasarruf ve bereket dönemi başladı. İistanbul'da milletin parasının, millete verildiği dönem başladı. partizanlık bitti. partizanlık yok. liyakat var. adalet var." açıklamasında bulundu.