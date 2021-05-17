Ekrem İmamoğlu'na dezenfektan incelemesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın 15 bin litrelik dezenfektan alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı ön inceleme kapsamında 3 Mayıs'ta yazılı savunmasını verdi. İmamoğlu, belediye başkanı olarak ''harcama ve ihale yetkilisi'' sıfatlarının bulunmadığını belirtti.

NTV Haber 17.05.2021 - 13:52

Ekrem İmamoğlu'na dezenfektan incelemesi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında pandeminin başlangıcında, pazarlık usulü ile ''15 bin litre dezenfektan alımı'' ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından ön inceleme başlatılmıştı.

30 Nisan 2021'de tebliğ edilen yazı ile İmamoğlu'ndan ifadesi istendi.

İmamoğlu 3 Mayıs'ta yazılı savunmasını, ön inceleme soruşturmasını yürüten İçişleri Bakanlığı müfettişlerine gönderdi.

Ekrem İmamoğlu savunmada belediye başkanın, ''harcama ve ihale yetkilisi'' sıfatlarının bulunmadığı belirtildi.

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