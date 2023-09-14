Ekrem İmamoğlu’ndan İYİ Parti’nin yerel seçim kararına ilk yorum

Yerel seçimler yaklaşırken, İYİ Parti 81 ilde aday çıkarma kararını açıkladı.



Bu karar, Bahçelievler ilçesinde belediyeye ait tesisin temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruldu.



İmamoğlu, “Ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum.” dedi.



Son açıklamaların kendisinde müzakerenin kapanmadığı izlenimi uyandırdığını aktaran İmamoğlu, “Yine en güçlü şekliyle, Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den yerel seçim kararı: 81 ilde kendi adaylarıyla girecekler Haberi Görüntüle