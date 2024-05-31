Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilçe belediye başkanlarına ziyaretlerini sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya ziyaret

Başkanı , 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilçe belediye başkanlarına ziyaretlerini sürdürüyor. İmamoğlu son olarak Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile bir araya geldi.

Esenler Belediye Başkanı Göksu, Ekrem İmamoğlu'nu kapıda karşıladı.

"TEVFİK GÖKSU İSTANBUL'UN DENEYİMLİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BİR TANESİ"

Tevfik Göksu'nun dördüncü kez seçilmesini tebrik eden Ekrem İmamoğlu, "Tevfik Göksu İstanbul'un deneyimli belediye başkanlarından bir tanesi. Niyetimiz, ilçelerle birlikte İstanbul'un da Büyükşehir Belediyesi olarak, önümüzdeki 5 yıllık stratejik planını birlikte yazabilmek, birlikte organize edebilmek." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya ziyaret - 1

"İSTANBUL'UN YÜKÜ AĞIR, BU YÜKÜ HEP BERABER TAŞIYACAĞIZ"

Göksu da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Başkanım hoşgeldiniz. Başarılar diliyorum. Tabii İstanbul’un yükü ağır. Bu yükü hep beraber taşıyacağız İstanbul, Esenler özelinde taleplerimizi ileteceğiz." diye konuştu.

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