Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilçe belediye başkanlarına ziyaretlerini sürdürüyor. İmamoğlu son olarak Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile bir araya geldi.

Esenler Belediye Başkanı Göksu, Ekrem İmamoğlu'nu kapıda karşıladı.

"TEVFİK GÖKSU İSTANBUL'UN DENEYİMLİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BİR TANESİ"

Tevfik Göksu'nun dördüncü kez seçilmesini tebrik eden Ekrem İmamoğlu, "Tevfik Göksu İstanbul'un deneyimli belediye başkanlarından bir tanesi. Niyetimiz, ilçelerle birlikte İstanbul'un da Büyükşehir Belediyesi olarak, önümüzdeki 5 yıllık stratejik planını birlikte yazabilmek, birlikte organize edebilmek." dedi.