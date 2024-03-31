Ekrem İmamoğlu: Şu an gördüğümüz fotoğraf bizi memnun etmekte

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde oy sayımı sürüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy sayımı sürerken ilk açıklamasını yaptı.



İmamoğlu ilk sonuçlar için “Şu an gördüğümüz fotoğraf bizi memnun etmekte.” dedi.



“Hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz.” diyen İmamoğlu, “Öncelikli olarak büyükşehir belediyesi oyları tasnif ediliyor. Ancak bizim için çok önemli en az büyükşehir belediye başkanlığı verisi kadar önemli iki döküman daha var. Bunlardan biri ilçe belediye başkanlığı verisi, bir diğeri de ilçe meclis üyeliği verisi. Bu her iki tutanak da bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin bütüncül sonucunu oluşturmakta.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, önümüzdeki saatlerde bir kez daha açıklama yapacağını söyledi.