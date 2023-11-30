Ekşi Sözlük'te pedofili skandalı: Bakanlık harekete geçti

Kayıtlı üyelerin paylaşım yaptığı sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'te mide bulandırıcı bir olay yaşandı.

Platform üyesi bir yazar, bir başka üyenin kendisine gönderdiği "bebeğe istismar" görüntüleri üzerine Ekşi Sözlük'te konuyla ilgili bir paylaşım yapmak istedi. İğrenç olayı kamuyouna duyurmaya çalışan yazar, platform tarafından engellediğini iddia ederek, skandalı, X'te paylaştı.

Paylaşımın ardından olay sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.



Bakanlık, bebek istismarı iddiasına ilişkin inceleme başlattı ve açıklama yaptı.