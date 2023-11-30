Ekşi Sözlük'te pedofili skandalı: Bakanlık harekete geçti

Kayıtlı üyelerin paylaşım yaptığı sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'te mide bulandırıcı bir olay yaşandı.
Platform üyesi bir yazar, bir başka üyenin kendisine gönderdiği "bebeğe istismar" görüntüleri üzerine Ekşi Sözlük'te konuyla ilgili bir paylaşım yapmak istedi. İğrenç olayı kamuyouna duyurmaya çalışan yazar, platform tarafından engellediğini iddia ederek, skandalı, X'te paylaştı.
Paylaşımın ardından olay sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlık, bebek istismarı iddiasına ilişkin inceleme başlattı ve açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.
Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."
EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Ekşi Sözlük platformu da bir açıklama yaptı. Bir dizi önlem aldıklarını iddia eden platform, görselleri yayan kullanıcının bir süredir farklı hesaplar açarak içerik girdiğini tespit ettiklerini konuyla alakalı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Ekşi Sözlük yönetimi kullanıcıların CİMER'e başvuru yapmaları konusunda çağırıda bulundu.
EKŞİ SÖZLÜK NEDİR? PAYLAŞIMLAR NASIL DENETLENİYOR?
Daha öncede Türkiye'de erişim engeliyle karşılaşan Ekşi Sözlük, kendisini kayıtlı yazarların yorumlarını içeren Türkiye merkezli katılımcı bir sözlük olarak nitelendiriyor.
Ekşi Sözlük, yazar olarak nitelendirdiği üyelerin açtığı başlıklar ve yine kayıtlı yazarların bu başlıklara yorum yaptığı bir platform olarak biliniyor.
Ekşi Sözlük, 21 Şubat ve 13 Mayıs 2023 tarihlerinde erişime engellenmişti. Yapılan itirazlara rağmen açılmayan platform bu kez siteyi "eksisozluk2023.com" olarak yeni bir alan adına taşımıştı.
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