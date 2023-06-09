El Nino nedir? El Nino etkisinin ayrıntıları

EL NİNO NE DEMEK?

El Nino sırasında ılık su doğuya, Amerika'nın batı kıyısına doğru itilir.



El Nino, İspanyolca'da "Küçük Oğlan" anlamına gelir. Güney Amerikalı balıkçılar ilk olarak 1600'lerde Pasifik Okyanusu'nda olağandışı ılık su dönemlerini fark ettiler. Bu olaya El Nino adı verdiler.



El Nino havamızı önemli ölçüde etkileyebilir . Daha sıcak sular, Pasifik jet akımının nötr pozisyonunun güneyine doğru hareket etmesine neden olur. Bu değişimle birlikte, kuzey ABD ve Kanada'daki bölgeler normalden daha kuru ve daha sıcak olur.