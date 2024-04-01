Elazığ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Elazığ Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Elazığ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Elazığ seçim sonuçları, Elazığ ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Elazığ seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.
31 Mart 2024 Elazığ yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.
Elazığ Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin Şerifoğulları 65 bin 428, Yeniden Refah adayı Faruk Septioğlu 36 bin 209 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 99,63 )
Elazığ İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Elazığ seçim sonuçları, Elazığ ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Elazığ YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
Elazığ ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Ağın Seçim Sonuçları
Alacakaya Seçim Sonuçları
Arıcak Seçim Sonuçları
Baskil Seçim Sonuçları
Karakoçan Seçim Sonuçları
Keban Seçim Sonuçları
Kovancılar Seçim Sonuçları
Maden Seçim Sonuçları
Palu Seçim Sonuçları
Sivrice Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Elazığ Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Şahin Şerifoğulları Seçim Sonuçları
Burak Özgül Seçim Sonuçları
Hikmet Aydemir Seçim Sonuçları
Faruk Septioğlu Seçim Sonuçları
Hayrettin Kaya Seçim Sonuçları
Didem Kurtulmaz Seçim Sonuçları
Muhammed Onur Omrak Seçim Sonuçları
Özcan Bozkuş Seçim Sonuçları
Ahmet Karadaş Seçim Sonuçları
Muhammed Taha Omaç Seçim Sonuçları
Yasin Doğan Seçim Sonuçları
Coşkun Çağlar Duran Seçim Sonuçları
Yasin Kavaklı Seçim Sonuçları
Siracettin Sarı Seçim Sonuçları
Hafize Şenay Ural Seçim Sonuçları
Osman İndibay Seçim Sonuçları
Murat Aygen Seçim Sonuçları
Recep Ceylan Seçim Sonuçları
Abdullah Akın Seçim Sonuçları
Kahraman Taşkın Seçim Sonuçları
Mustafa Boydak Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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