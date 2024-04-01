Elazığ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Elazığ Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Elazığ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Elazığ yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Elazığ Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin Şerifoğulları 65 bin 428, Yeniden Refah adayı Faruk Septioğlu 36 bin 209 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 99,63 )

Elazığ İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Elazığ YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.