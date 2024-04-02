Elazığ'da 9 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Siirt-Ankara seferini yapan trendeki yolculardan F.T. ve S.Ş.E'nin Diyarbakır'dan Sivrice'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Tren, Sivrice Sürek istasyonunda ekiplerce durduruldu.
Şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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