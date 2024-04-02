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Elazığ'da 9 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da 9 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte imalatı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Siirt-Ankara seferini yapan trendeki yolculardan F.T. ve S.Ş.E'nin Diyarbakır'dan Sivrice'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Tren, Sivrice Sürek istasyonunda ekiplerce durduruldu.

Şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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