Elazığ'da 9 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda ekipler, Siirt-Ankara seferini yapan trendeki yolculardan F.T. ve S.Ş.E'nin Diyarbakır'dan Sivrice'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.



Tren, Sivrice Sürek istasyonunda ekiplerce durduruldu.



Şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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