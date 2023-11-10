Elazığ'da acı olay: Ablasına haber verip canına kıydı

Olay, Rızaiye Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre Murat A. (38), ablasını arayıp "Kendimi öldüreceğim" dedi. Bunun üzerine ablası hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp haber verdi.

Hızlı bir şekilde adrese giden ekipler, şahsı ipe asılı halde buldu. İpten indirilen ve özel bir hastaneye kaldırılan Murat A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Murat A.'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, ekipleri olay yerinde incele yaptı.