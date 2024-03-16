Elazığ’da asayiş uygulamaları: 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.



Yapılan uygulamalarda 14 şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 8 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 93 adet fişek, 4 adet tüfek ve 22 adet kartuş, 3 adet kesici alet, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.



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