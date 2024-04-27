Su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde polis ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı içerisinde yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğu ve E.G. (5) isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan E.G'nin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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