Elazığ'da bir depodan 54 ton sahte gübre çıktı

Elazığ’da yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir depoda 54 ton sahte gübre ele geçirdi. Sahte gübrelere el konurken, firma ve sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haberler - İHA 28.08.2022 - 16:54

Elazığ'da bir depodan 54 ton sahte gübre çıktı

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 Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kovancılar ilçesi Çakırbaş köyünde yapılan bir ihbarı değerlendirdi.

İhbar üzerine gübre dağıtıcısı olmadığı halde gübre satışı yaptığı iddia edilen bir firmanın deposunda inceleme yapıldı.

Yapılan incelemelerde farklı gübre firmalarına ait farklı çeşitten oluşan 1072 çuval gübre görüldü.

Takip Sistemi üzerinden yapılan incelemelerde gübrelerin bandrol ve barkodlarının sahte olduğu tespit edildi. 54 ton sahte gübreye el konuldu.

Firma ve sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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