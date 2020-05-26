Elazığ'da dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi

Elazığ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların dışarıda maske takması zorunlu hale getirildi.

Anadolu Ajansı 26.05.2020 - 21:57

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Elazığ'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karar gereği, Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla vatandaşların dışarıda maske takması zorunlu hale getirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yarın sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceğini anımsatarak, "Sevgili Elazığlılar, sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil. İl genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır. Uymayanlara 3 bin 150 lira para, ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir." ifadelerini kullandı.

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