Elazığ'da etçil 'sarıkız' örümceği görüntülendi

Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi.



Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceğinin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi.



ZEHİRSİZ AMA ZARAR VEREBİLİR



1 metre yükseğe zıplayabildiği iddia edilen örümceğin zehirsiz olduğu biliniyor. Ancak güçlü bir çene yapısına sahip olan örümcek, ısırdığında insana ciddi zarar verebiliyor.



Boyutlarına göre oldukça hızlı olan sarıkız örümceği, saatte 1,5 kilometre yol alabiliyor.

