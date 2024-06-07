Elazığ'da halk otobüsü ile pikap çarpıştı: 9 yaralı

Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen körüklü halk otobüsü ile plakalı pikap çarpıştı.

Kazada pikapta bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.