Elazığ'da halk otobüsü ile pikap çarpıştı: 9 yaralı

Elazığ'da körüklü halk otobüsü ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Elazığ'da halk otobüsü ile pikap çarpıştı: 9 yaralı

Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen körüklü halk otobüsü ile plakalı pikap çarpıştı.

Kazada pikapta bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekirdağ'da pes dedirten olay! Alkollü şahıs sağlık ocağı balkonunda uyudu

Tekirdağ'da pes dedirten olay! Alkollü şahıs sağlık ocağı balkonunda uyudu

Malatya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Malatya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına soruşturma

Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına soruşturma

Resmi Gazete'de bugün (7 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (7 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Boğaz'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Boğaz'da sürüklenen tekne kurtarıldı

12 uyuşturucu çetesi çökertildi: 282 şüpheli yakalandı

12 uyuşturucu çetesi çökertildi: 282 şüpheli yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...