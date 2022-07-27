Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.



Olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde meydana geldi.

Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilken'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi.

Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.