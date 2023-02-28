Elazığ'da kaç bina ağır hasarlı?

Elazığ Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kentteki binalardan 14 bin 212'sinde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının teknik ekipleri tarafından kent genelinde hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"27 Şubat itibarıyla 14 bin 698 bina incelenmiş olup 12 bina yıkık, 34 bina acil yıkılacak, 3 bin 309 bina ağır hasarlı, 341 bina orta hasarlı, 4 bin 982 bina az hasarlı, 5 bin 534 binanın hasarsız olduğu tespit edilmiştir. 82 ekip 104 personel ile hasar tespit çalışmaları sahada devam etmektedir."

