Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada bir  kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Çekembağları mevkiinde A.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Palu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hakan Bakır, sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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