Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 8 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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