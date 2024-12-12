Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kedi, elektrik direğine çıkarak mahsur kaldı. Yüksek elektrik direğine çıkan ve geri inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na haber verdi.

Ekipler, hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek kediyi güvenli bir şekilde kurtardı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, hem kedinin hem de çevredeki vatandaşların güvenliği sağlanmış oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla güçlendirilen İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınlardan trafik kazalarına kadar ihtiyaç duyulan her an ve her şartta görev başında olmaya devam ediyor.