Elektrik direğine çıkıp akıma kapıldı

Çınar ilçesi kırsal Kürekli Mahallesi'nde bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanı Mazlum Turunç, arızayı gidermek için direğe çıktı.



Direkteki trafoda onarım çalışması yapan Turunç, akıma kapılarak yere düştü. Ekip arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Turunç’un hayatını kaybettiği belirlendi.



Evli ve 2 çocuk babası Mazlum Turunç’un cenazesi, otopsi için Çınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.