Elektrik panosu patladı, binanın çatısında yangın çıktı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiye kontrol altına alındı.

Elektrik panosu patladı, binanın çatısında yangın çıktı

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’da bir binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Olay Sincan İlçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre binanın altında bulunan elektrik panosunun patlaması sonucu şaft üzerinden çatıya ulaşan elektrik akımı çatıda yangın çıkmasına sebep oldu.

Yangının başlamasının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

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