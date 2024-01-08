Elektrik sobasından başlayan yangın can aldı

Mersin’de elektrik sobası kaynaklı başlayna yangın, 1 kişinin ölümüne neden oldu.



Olay, Toroslar ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde yalnız yaşayan Yusuf Öz’ün ikamet ettiği evde elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.



Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.



Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekibi yangını söndürürken Öz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yapılan inceleme sonrası şahsın cansız bedeni otopsi için adli tıpa götürüldü.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.