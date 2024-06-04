Elektrikler ne zaman gelecek? 4-5 Haziran İstanbul elektrik arıza ve kesinti listesi

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. AYEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saat aralıkları resmi sayfasından vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 4-5 Haziran 2024 İstanbul elektrik arıza ve kesinti listesi...

Elektrikler ne zaman gelecek? 4-5 Haziran İstanbul elektrik arıza ve kesinti listesi

AYEDAŞ, ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesinde gün, il ve ilçe bilgilerini paylaşıyor.

ATAŞEHİR

AYEDAŞ'dan yapılan açıklamada;

"İÇERENKÖY, ALANALDI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır." denildi.

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

AYEDAŞ'dan yapılan açıklamada;

"CADDEBOSTAN, 18 MART Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır." denildi.

"GÖZTEPE, FINDIKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır." denildi.

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

AYEDAŞ'dan yapılan açıklamada;

"TEPEÖREN, 1. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır." denildi.

ANADOLU YAKASI'NDAKİ TÜM KESİNTİ PROGRAMINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

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