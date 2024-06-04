Elektrikler ne zaman gelecek? 4-5 Haziran İstanbul elektrik arıza ve kesinti listesi

AYEDAŞ, ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesinde gün, il ve ilçe bilgilerini paylaşıyor.



ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ



AYEDAŞ'dan yapılan açıklamada;



"İÇERENKÖY, ALANALDI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır." denildi.



KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ



AYEDAŞ'dan yapılan açıklamada;



"CADDEBOSTAN, 18 MART Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır." denildi.



"GÖZTEPE, FINDIKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır." denildi.



TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ



AYEDAŞ'dan yapılan açıklamada;



"TEPEÖREN, 1. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır." denildi.



ANADOLU YAKASI'NDAKİ TÜM KESİNTİ PROGRAMINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

