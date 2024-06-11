Elektrikli bisikletiyle kanala düşen eski futbolcu hayatını kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında Sarayköyspor'un eski futbolcusu Kemal Karataş'ın (32) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten kanala düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Karataş, kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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