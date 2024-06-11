Elektrikli bisikletiyle kanala düşen eski futbolcu hayatını kaybetti

Denizli'de Sarayköyspor'un eski futbolcusu Kemal Karataş, elektrikli bisikletiyle 2 metre yükseklikten kanala düştü. Ağır yaralanan 32 yaşındaki Karataş, hastanede yaşamını yitirdi.

Elektrikli bisikletiyle kanala düşen eski futbolcu hayatını kaybetti

'nin Sarayköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında Sarayköyspor'un eski futbolcusu Kemal Karataş'ın (32) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten kanala düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Karataş, kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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