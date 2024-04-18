Elektrikli bisikletten düşen hamile kadın otobüsün altında kalarak öldü

İsmi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen Suriyeli Nur Abbud (31), Ali Davarcı idaresindeki yolcu otobüsünün altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, 9 aylık hamile Abbud'u Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Burada yaşamını yitiren Abbud'un ameliyatla alınan bebeği, gözlem altında tutuluyor.



Polis ekipleri, otobüs sürücüsü Davarcı'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.