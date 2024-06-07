Elinde pompalı tüfekle sokağa çıktı: 4 saatte ikna edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişinin elinde pompalı tüfekle sokağa çıkması üzerine özel harekat ekipleri operasyon düzenledi. Yaklaşık 4 saat çabanın ardından şahıs müzakereci tarafından ikna edilerek silahını teslim etti.

Elinde pompalı tüfekle sokağa çıktı: 4 saatte ikna edildi

Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Kurdoğlu Caddesi’nde, Ali Ç. (24) pompalı tüfekle sokağa çıktı. Elinde pompalı tüfekle sokakta şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik tedbirlerini uygulayarak caddeyi de yaya ve araç trafiğine kapattı. Silahı bırakması için ikna edilmeye çalışılan şahıs, gazetecilere röportaj vermeden silahını bırakmayacağını söyledi. Yaklaşık 4 saat çabanın ardından şahıs müzakereci tarafından ikna edilerek silahını teslim etti.

olayla ilgili inceleme başlattı.

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