Elindeki silah ateş aldı, erkek arkadaşını başından vurdu

İzmir’de Meryem Ö. isimli genç kız, elindeki silahın ateş alması sonucu erkek arkadaşı Miraç Bulat’ı başından vurdu. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Bulat’ın hayati tehlikesi bulunuyor.

Elindeki silah ateş aldı, erkek arkadaşını başından vurdu

’de 18 yaşındaki Meryem Ö., elindeki silahın ateş alması sonucu erkek arkadaşı 22 yaşındaki Miraç Bulat’ı başından vurdu.

Edinilen bilgiye göre, olay dün öğle saatlerinde Karabağlar’da meydana geldi.

Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altını alındı.

Bulat'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, silahın “şakalaşma” sırasında ateş aldığı öne sürüldü.

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