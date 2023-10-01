Elindeki silah ateş aldı, erkek arkadaşını başından vurdu

İzmir’de 18 yaşındaki Meryem Ö., elindeki silahın ateş alması sonucu erkek arkadaşı 22 yaşındaki Miraç Bulat’ı başından vurdu.



Edinilen bilgiye göre, olay dün öğle saatlerinde Karabağlar’da meydana geldi.



Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altını alındı.

Bulat'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, silahın “şakalaşma” sırasında ateş aldığı öne sürüldü.