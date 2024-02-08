Elma kasalarından 40 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de elma kasalarının içine gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 41 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Elma kasalarından 40 milyon liralık uyuşturucu çıktı

ve Van emniyet güçlerinin ile mücadele çerçevesinde yapılan ortak çalışması kapsamında, otoyol üzerinde seyir halinde olan elma yüklü bir kamyonet durduruldu.

Kamyonette hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Elma kasalarından 40 milyon liralık uyuşturucu çıktı - 1

Aramada elma kasalarının içerisine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira değerinde olan 41 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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