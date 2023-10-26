Emekli astsubay, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

"TEK GÖZ AĞRIMDI"



Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Seda Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Haberi alan Seda Ergül'ün yakınları, apartmanın önüne gelerek gözyaşı döktü. Baba Hacı Ömer Güveloğlu, "Yaşar, senin kanını içeceğim. Benim tek kızım, tek göz ağrımdı. Niye aldın onu benden? Kızım senin yaşayacağın çok yaşın vardı, niye öldün?" diyerek sinir krizi geçirdi.