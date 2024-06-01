Emekli derneği başkanı tefeci çıktı!

Yüksek faizle borç para verdiği ve bunu kömür satışı faaliyeti olarak gerçekleştirdiği iddia edilen Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şube Başkanı Sinan Turan, ‘Tefecilik’ suçundan tutuklandı.

Emekli derneği başkanı tefeci çıktı!

Durumu olmayan kişilere yüksek faizle borç para verdiği ve bunu da kömür satışı faaliyeti olarak gösterdiği iddiaları sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon başlattı.

Bu çerçevede derneğin Sakarya’daki şube başkanı Sinan Turan ve beraberindeki bazı kişilerin, derneğin kömür satışı faaliyeti üzerinden ihtiyaç sahibi emeklilere borç para verdiği ve yüksek faizle ödeme planı yaptıkları belirlendi.

Hususa ilişkin gözaltına alınan Sinan Turan ve beraberindeki 2 kişi emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarın Sinan Turan, "Tefecilik" suçundan tutuklandı.

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